Россия в условиях пандемии коронавируса потребляет более 12 млн медицинских масок ежедневно. Об этом в среду, 22 апреля, заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Мы вышли в общем объеме производства на более 8 млн в сутки… Плюс завозится импортных масок из Китая — это еще примерно 4–4,5 млн в сутки — по линии Минпромторга и других коммерческих организаций», — приводит его слова «РИА Новости».

О дефиците масок и антисептиков сообщалось 18 марта. По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, раньше, в обычное время, на маски был спрос 400 тыс. в год, а «сейчас все требуют десятки и сотни миллионов».

По состоянию на 22 апреля в России с начала пандемии подтвердились 57 999 случаев заболевания коронавирусом, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.