Минпромторг России рассчитывает на выпуск вакцины от коронавируса до конца 2020 года. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров в эфире телеканала RT в пятницу, 24 апреля.

«Мы рассчитываем с июня начать уже доклинические и клинические исследования, чтобы до конца года стараться всячески, чтобы это было быстрее, чтобы выдать уже готовую рекомбинантную вакцину для использования для людей», — приводит «РИА Новости» слова Мантурова.

Он отметил, что на данный момент вакцину от коронавируса разрабатывают российские фармпредприятия вместе с институтами РАН, Министерством здравоохранения и Федеральным медико-биологическим агентством.

Ранее в этот же день заместитель директора НМИЦ фтизиопульманологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов предположил, что вакцина действительно, скорее всего, появится к концу 2020 года. Ученый пока не решился предсказать будет коронавирусная инфекция только сезонным явлением или потребует регулярного вакцинирования населения.

Вместе с тем 20 апреля научный сотрудник Государственного научного центра «Вектор» Наталья Думченко заявила, что клинические испытания вакцины от коронавируса планируется начать в июне 2020 год.

В тот же день президент России Владимир Путин поручил Минздраву ускорить разработку вакцины от коронавируса. Он заверил, что при необходимости власти окажут поддержку и выделят дополнительные ресурсы для ее разработки.

По состоянию на 24 апреля в России общее число зараженных коронавирусом достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, 5568 человек выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.