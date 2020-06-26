В Следственном комитете по Московской области сообщили, что подозреваемый в серии убийств и изнасилований сантехник признался еще в двух преступлениях. В частности, его жертвами стали две женщины, родившиеся в 1940-м и 1950-м годах. Он изнасиловали и убил их в сентябре и октябре 2019 года. Об этом мужчина рассказал в ходе допроса.

Все преступления совершались в едином стиле. Насильник проникал в жилье через окно, затем душил жертву и потом насиловал ее. Маньяк орудовал с 2010 по 2020 годы на территории Каширского и Ступинского городских округов.