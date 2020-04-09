СПОРТ

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» делят полузащитника Хамеса Родригеса

21:20 09/04/2020

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» поборется с итальянским «Ювентусом» за полузащитника испанского «Реала» Хамеса Родригеса, сообщает «Спорт-Экспресс».

Известно, что два вышеперечисленных клуба достаточно сильно заинтересованы в том, чтобы 28-летний колумбиец стал частью команды. По мнению экспертов, Родригес может стать неплохим усилением для основного состава.

Напомним, что на счету Хамеса 1 гол и 2 результативных передачи в 13 матчах за «Реал» за предыдущий сезон. По предварительным данным, стоимость футболиста колеблется в районе 40 миллионов евро.

При этом стоит напомнить, что мировой футбол сейчас переживает достаточно трудные времена из-за пандемии коронавируса. Так, Лионель Месси, самый высокооплачиваемый футболист в мире, объявил в своем аккаунте в Instagram, что он и его товарищи по «Барселоне» были рады сократить зарплату на 70%, чтобы помочь своему клубу во время эпедемии.



