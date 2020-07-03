В матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль», находясь в статусе сильнейшего клуба страны, на выезде со счетом 0:4 уступил «Манчестер Сити».

У хозяев поля мячи забили Кевин Де Брёйне (25′, с пенальти), Рахим Стерлинг (35′) и Фил Фоден (45′), а в середине второго тайма полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен (66′) отправил мяч в свои ворота.

«В матче было много ключевых моментов, и «Манчестер Сити» смог их использовать. У нас тоже были шансы. Соперник смог использовать наши ошибки, а мы нет, — приводит слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа ВВС. — Если в мире есть клуб, который может победить нас таким образом, то это «Манчестер Сити», но мы сюда приедем снова. Если бы мы сделали несколько вещей лучше, то все могло оказаться иначе».

Последний раз «Ливерпуль» в чемпионате терпел крупное поражение четыре тура назад в гостевой игре против «Уофторда» (0:3).

Full-time at the Etihad. — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 2, 2020

«Ливерпуль», уже оформивший чемпионский титул, набрал в турнирной таблице 86 очков. «Манчестер Сити» (66) идет на втором месте, но команда может лишиться права выступить в еврокубках из-за нарушений финансового Fair Play, которые были совершены с 2012 по 2016 год.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей.