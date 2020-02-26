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«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов

02:18 27/02/2020

Первый матч 1/8 Лиги чемпионов завершился победой «Манчестер Сити» над «Реалом». Матч в Мадриде прошел со счетом 2:1, пишет «Российская газета».

Первый гол ушел в зачет мадридцам, его исполнил Иско. Затем инициативу перехватили британцы. Авторами двух голов стали Габриэл Жезус и Кевин Де Брюйне (с пенальти). Оба мяча в ворота владельцев поля были забиты в течение пяти минут.

В конце матча судья удалил защитника «Реала» Серхио Рамоса за фол. На ответной встрече, которая состоится в Манчестере 17 марта, он не сможет выйти на поле.

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая «Бавария» в гостях взяла верх над английским «Челси». Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» закончилась со счетом 0:3



