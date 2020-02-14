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«Манчестер Сити» на два сезона исключили из еврокубков

01:41 15/02/2020

Английский футбольный клуб пропустит года розыгрышей еврокубков и заплатит крупный штраф. «Манчестер Сити» признали виновным в нарушении финансового фэйр-плей, сообщает РИА «Новости».

УЕФА отстранила «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона. Кроме того, клубу придется заплатить 30 млн евро за нарушение правил фэйр-плей через махинации с финансовой отчетностью за 2012 и 2016 годы.

О том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать английский «Манчестер Сити», телеканал «МИР 24» рассказывал в январе 2019 года. Причиной обвинений стало то, что в распоряжение инспекторов попали письма, из которых следует, что почти 60 млн евро клуб получил не от спонсоров, а от владельца – компании Abu Dhabi United Group.

В мае прошлого года дело было передано в соответствующую инстанцию УЕФА по финансовому контролю клубов. 22 января 2020 года состоялись слушания по делу. Судебная палата союза европейских футбольных ассоциаций признала вину клуба в нарушении правил лицензирования и финансового фэйр-плей и завышении спонсорских доходах в отчетах за 2012 и 2016 годы.

Руководство клуба заявило, что собирается обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В августе 2019 года «Манчестер Сити» в шестой раз стал обладателем Суперкубка Англии. Ранее «Манчестер Сити» пять раз завоевывал Суперкубок (1937, 1968, 1972, 2012, 2018). Трофей разыгрывается с 1908 года.



