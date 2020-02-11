Увеличен срок, когда женщины с детьми могут бесплатно пройти переобучение или получить дополнительное образование. Соответствующие изменения к федеральному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» были приняты постановлением Правительства Москвы во вторник, 11 февраля.

Теперь по программе бесплатного профессионального переобучения и дополнительного образования, могут заниматься неработающие женщины, у которых есть дети дошкольного возраста до 7 лет, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме того, впервые переобучиться или получить новое образование смогут женщины-индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые также занимаются воспитанием детей в возрасте до 7 лет.

«Мы утвердили программу по бесплатному дополнительному обучению и повышению квалификации для того, чтобы женщинам с детьми проще было адаптироваться к рабочим условиям после декретного отпуска и быть более конкурентными на рынке труда, — пояснила вице-мэр. — С 2013 года в такой программе могут принимать участие женщины, у которых есть дети в возрасте до 3 лет. Теперь программа будет расширена — мы даем такую же возможность женщинам, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет. Для того чтобы принять участие в программе желающим нужно прийти в один из центров занятости «Моя работа» или в специализированный центр «Моя карьера» и подать заявление. Специалисты предложат индивидуальную образовательную программу и подберут удобный график в зависимости от потребностей соискателя», — добавила она.

Условия вступления в программу остались прежними: женщины обязательно должны быть гражданами Российской Федерации, иметь постоянное местожительство или постоянную регистрацию в Москве.

Бесплатное переобучение будет проходить в учебном центре "Профессионал" и в специализированном центре занятости "Моя карьера". Предлагаются очная, очно-заочная и дистанционная форма обучения. Также занятия будут проходить в вечернее время и выходные дни. Обучение будет длиться от 2 недель до 2 месяцев. Предусматриваются и более длительные по времени курсы.

Численность участников обновленной Программы установлена Минтрудом России и составит в 2020-2021 гг. — более 3,9 тыс. человек, в 2022-2024 гг. — почти 5 тыс. человек.

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