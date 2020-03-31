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Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала в Facebook, что была госпитализирована из-за резкой боли в животе и даже не могла утешить дочь, спрашивающую, не умерла ли она.

По словам Лазаревой, вчера «ничего не предвещало такого развития событий», но «где-то с обеда она начала чувствовать слабость» и легла поспать.

«Проснулась я минут через сорок, уже с ощущением нарастающей боли в левой и нижней части живота, причем она так быстро усиливалась, что я вызвала скорую, понимая, что очевидно что-то пошло не так. Скоро я уже практически выла от боли, а несчастная, но мужественная Антонина держала меня за руку и говорила, что скорая вот-вот приедет и отворачивалась от меня, чтобы я не видела, как она плачет. На ее утешение/вопрос: «Мама, ты же не умрешь?» — в какой-то момент я не смогла даже ничего успокоительного сказать», — рассказала телеведущая.

По ее словам, в итоге ее все же госпитализировали в больницу, на «чистый от коронавируса» этаж.

«МРТ показала, что у меня камень в левой почке 0,7 см, и он двинулся. Хотя у меня в какой-то момент было ощущение, что двинулась я», — пожаловалась Татьяна Лазарева.

Она отметила, что сейчас у нее уже ничего не болит, и она ждет ответа от страховой компании, оплатят ей завтра операцию или нет.

«Рамблер» писал, что Испания находится на третьем месте в мире по количестве зараженных коронавирусом, уступая лишь США и Италии. За все время в стране зарегистрировали 85 195 случаев коронавируса.

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