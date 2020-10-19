Ирина Головченко посетила шоу «Бородина против Бузовой». Сестра Александры Черно Татьяна решила рассказать вкратце, как прошла встреча с родной матерью, которая бросила девочек ещё в маленьком возрасте.



Александра никому не сообщала, что родительница посетит телестройку. В своём инстаграме девушка показала только тех людей, кого считает настоящей семьёй. На снимках из гримерки шоу присутствует мама Йоси Репсима Оганесовна и бабушка Саши Надежда Васильевна. Таня Черно в своём микроблоге написала, что минувшее шоу было настоящим взрывом мозга, эмоциональное, из-за которого все плакали. Сестра Саши написала, что на проекте присутствовала так называемая мать, которая несла непонятную чушь, из-за чего девушка была в шоке.



Стоит напомнить, что некоторое время назад Александра пыталась помириться с матерью, она даже ездила к ней в тюрьму, но родительница повела себя с ней некрасиво. После встречи Саша заявила, что больше не собирается общаться с женщиной, ведь ей от дочери нужны лишь деньги.