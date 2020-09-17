Мама Никиты Уманского, которая борется с раком груди, решила рассказать подписчикам, как она себя чувствует, какое лечение проходила и как со всем этим ужасом ей помог справиться сын. Женщина рассказала, что только любовь Никиты, его поддержка, да и денежная помощь подняли её на ноги и позволили не умереть.



Страшный диагноз был поставлен Светлане Николаевне в мае 2018 года. После обнаружения опухоли ей сделали ПЭТ КТ, в результате которого были выявлены метастазы в лёгких, что означало четвёртую стадию заболевания. Женщине пришлось пережить четырнадцать сеансов химиотерапии и тринадцать облучений. В результате сильного лечения метастазирование прекратилось.



Женщине удалили левую молочную железу, но неудачно, поэтому врачам пришлось удалять и правую грудь. Сейчас у Светланы Николаевны ремиссия, которая продолжается уже нескольких месяцев, но расслабляться пока рано. Каждый день женщина радуется, что прожила его. Постоянно она приезжает в клинику на обследование, ведь малейший процесс или сбой в организме может привести к повторному росту раковых клеток.