Максим Моргенштерн признался, что ему понравилась мама Клавдии Безверховой.

Увидев лично маму невесты, Моргенштерн даже растерялся и замешкался: а не поспешил ли он с выбором своей спутницы по жизни. К слову, это уже не первый инцидент в семья Безверховых, когда мама уводит у Клавы бойфрендов.

«Да, я сказал, что теперь нахожусь в выборе, но это была просто шутка. Она просто очень приятный человек, нам удалось немного пообщаться, я готов выслушивать её мнение, советы, но на мои решения пока никто повлиять не смог», – пояснил Макс.