Недавно Клавдия Безверхова вернулась на проект, чтобы построить отношения с Максимом Моргенштерном. За совсем короткое время ребята стали жить вместе в палатке, не получив совместной комнаты, набили парные татуировки в знак своих чувств и даже решили пожениться.



Так, Макс сводил Клаву в ЗАГС, их бракосочетание запланировано на 8-ое августа. Ребята пообещали устроить эпатажную свадьбу и удивить как зрителей, так и коллектив телестройки.



Мама Клавы, Наталья Кордюкова, призналась, что полностью поддерживает решение дочери и даже готова принять тот факт, что дочь может уехать жить в США. Женщина заявила, что обязательно приедет на свадьбу вместе со своим бойфрендом. Напомним, сама Наталья была замужем четыре раза. Сейчас женщина разведена, но мечтает сыграть пятую, юбилейную, свадьбу. Со всеми своими бывшими мужьями, как и с отцом Клавы, Кордюкова не общается.