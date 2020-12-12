У девочки Луны Фернер — меланоцитарный невус, который напоминает маску Бэмена. Новообразование закрывало всю верхнюю часть лица. Врачи боялись, что невус может переродиться в раковую опухоль, в меланому.

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Девочка лечится в России, в Краснодаре. Онкологи узнали о ее истории и пригласили ее на лечение по методу фотодинамической терапии.

Фотодинамическая терапия (ФДТ) — метод лечения рака, ряда заболеваний кожи, основанный на применении светочувствительных веществ — фотосенсибилизаторов — и света определённой длины волны.

В октябре 2019 года Луне сделали первую операцию, удалив часть невуса на лбу. Все прошло хорошо, и лечение продолжили весной, а затем и осенью.

Американские врачи тоже не отказывались лечить ребенка, но сразу сказали, что может потребоваться до сотни процедур. Российские врачи предложили лечение с другой технологией, к тому же намного дешевле. Для достижения результата им понадобится шесть-восемь операций. Кожу для пересадки берут с ног Луны.

Мама девочки рассказала, почему семья выбрала Россию. По ее словам, на это есть несколько причин. И главная — Луна после работы краснодарских врачей не плакала от боли; через два часа после операции она смеялась и танцевала, рассказала женщина. И еще: результаты улучшаются с каждым днем, добавила она.

Сейчас «Маска Бэтмена» на лице Луны заметно уменьшилась, девочка выглядит совсем по-другому. В Instagram ее мамы появилась новая фотография, и видно, что Луна повзрослела и похорошела. Мать и дочь вернулись в США, чтобы восстановиться после операций.