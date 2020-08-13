Мама Анастасии Паршиной смогла помочь спасти отношения своей дочери и Никиты Уманского. Ей пришлось буквально со слезами на глазах уговорить молодых влюблённых не рубить с плеча, а попытаться начать слышать друг друга. Поначалу большинство зрителей были уверены в том, что их паре действительно пришёл конец, и беременная Анастасия будет матерью-одиночкой.



Своим подписчикам Настя рассказала, что она тоже думала, что не сможет больше строить отношения с Никитой, что между ними всё окончательно завершилось. Мама девушки решила поговорить с молодым человеком, поначалу тоже не веря в свой успех переговоров. В своём микроблоге Настя рассказала, что это был очень сложный период для неё, она до сих пор приходит в себя в родном городе. Неизвестно, что бы было дальше, если бы мама девушки вовремя не пришла ей на помощь.



Настя рассказала, что мама убедила их искать компромиссы в любых ситуациях и не рубить с плеча. Теперь пара будет стараться следовать этому совету.