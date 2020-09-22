Экс-участница телестройки Татьяна Владимировна Григорьевская, мама Алёны и Ольги Рапунцель, рассказала подписчикам, когда она решится переехать от дочери. Сейчас женщина живёт с Алёной Савкиной и её сыном Богданом. Все они покинули проект около полутра месяца назад. Рапунцель-младшая изо всех сил старается устроить карьеру и личную жизнь, а Татьяна Владимировна занимается внуком и пытается по максимуму разгрузить свою дочь от домашних дел и забот.



Женщина рассказала, что в данный момент полностью зависит от Алёны материально. Девушка оплачивает массажиста, косметолога для своей мамы, обеспечивает её и Богдана, заботится. Татьяна Владимировна рассказала, что сейчас даже не собирается съезжать от дочери, ведь ей очень нужна помощь с маленьким Богданом. Пока женщина сидит с малышом, Алёна может зарабатывать деньги и не беспокоиться за сына.



Татьяна Владимировна добавила, что прекрасно понимает, что не будет всегда жить с дочерью и внуком. Как только Алёна встретит своего мужчину, её мама тут же съедет от влюбленных, чтобы не мешать им строить свою счастливую семью.