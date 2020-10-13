Подписчики в Instagram осудили телеведущую Елену Малышеву за прогулку с пожилой матерью по Москве без средств индивидуальной защиты.

Они указали на то, что 87-летняя женщина находится в группе риска по возможности заразиться коронавирусной инфекцией несмотря на то, что уже перенесла болезнь. «Прекрасные мама и дочь! Но маски обязательны. У нас вот строго и это правильно», «А почему мама без маски, ведь повторное заражение возможно», «А как же возраст 65+? И без масок? В театре всех вылавливают кому 65+», — комментируют пользователи социальной сети ролик, в котором Малышева показала прогулку.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 26 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».