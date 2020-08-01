Елена Малышева заявила, что детям бесполезно носить медицинские маски для защиты от коронавируса. Об этом теледоктор написала подписчице, попросившей её оценить постановление властей Казахстана надевать маски на новорожденных детей.

Глава казахского Минздрава Александр Цой пояснил, что ношение масок обязательно для всех возрастов. Малышева в ответ на это написала, что данная мера может быть опасной для детей.

Это недопустимо. В Соединённых Штатах Америки зафиксировано два случая гибели детей, которые находились в масках. У детей несовершенная система дыхания. Кроме того, они не представляют никакой угрозы для взрослых, — категорично ответила теледоктор в Instagram.

Также Малышева сослалась на Американскую ассоциацию педиатров, которые уверяют, что с детьми не нужна даже социальная дистанция.

Ранее NEWS.ru сообщал, что немецкие учёные пришли к выводу, что дошкольники являются самыми опасными разносчиками коронавируса. Детям трудно соблюдать меры предосторожности, их невозможно заставить всё время носить маски и уж тем более перчатки.