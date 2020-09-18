Врач и телеведущая Елена Малышева считает, что косметические средства с алоэ вера могут вызвать рак кожи. Это может произойти, если на кожу, обработанную косметическим средством, попадет солнечный свет.

малышева

Она напомнила, что алоэ на 98% состоит воды, остальное — полисахариды.

— У нас народ любит слизистую массу. Ничего же не было раньше, и этой массой смажешься. Но алоэ наделяли какими-то супермедицинскими действиями. Никаких медицинских данных, что алоэ помогает, нет, — сказала телеведущая в передаче «Жить здорово».

Она рассказала, что ученые в ходе исследования на протяжении длительного времени выкладывали алоэ на кожу лысых мышей. Оказалось, что у грызунов увеличился риск развития плоскоклеточного рака из-за фотосенсибилизации этих участков.

— Если есть солнечные лучи, то повышается риск развития рака. Я в шоке сейчас. Крема никогда не изучаются на какие-то медицинские свойства, влияние на организм, они бы тогда стоили других денег, — заявила Малышева.

— Если люди смазывают руки или лицо кремом с алоэ вера, они должны знать, что если на поверхность кожи светит солнце, может повышаться риск рака, — отметила телеведущая.

Недавно Малышева сделала прогноз относительно второй волны коронавируса. Она отметила, что, во-первых, отечественная медицина готова к возможному росту числа заразившихся, а во-вторых, врачи теперь знают, как его лечить.