Ведущая и врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» сравнила состояние пациентов, которые больны коронавирусом нового типа, с аллергией и гриппом. Она назвала их болезнями-близнецами за схожую симптоматику.

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И при гриппе, и при коронавирусе, и при аллергии возможны кашель, насморк и даже потеря обоняния, сказала Малышева.

— Последний страшный признак сейчас связывают с коронавирусом, — напомнила она.

Температура повышается как при гриппе, так и при коронавирусе, а при аллергии чаще всего она остается нормальной. Кроме того, из похожих общих признаков она выделила слабость. Болеющие гриппом практически всегда испытывают ломоту в мышцах, а при аллергии краснеют глаза.

Малышева добавила, что при гриппе обычно температура высокая, около 39 градусов. У людей с коронавирусом жар может быть на уровне 37 градусов, однако из-за страхов люди тоже чувствуют себя плохо.

Недавно Малышева сделала прогноз относительно второй волны коронавируса. Она отметила, что, во-первых, российская медицина готова к возможному росту числа заразившихся, а во-вторых, врачи теперь знают, как его лечить.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань. Общее число заразившихся в мире превысило 31 миллион человек.

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