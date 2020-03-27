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Ведущая программ «Жить здорово» и «Здоровье» Елена Малышева считает, что количество больных коронавирусом в России невозможно утаить. Об этом она заявила в интервью Ирине Шихман для Youtube-шоу «А поговорить?».

По мнению Малышевой, в России нет вспышек и ситуация с коронавирусом находится под контролем.

«Была бы болезнь, она была бы видна. Это невозможно скрыть. Если больницы завалены пациентами, ты этого не скроешь. Если больницы завалены, ты можешь что угодно рассказывать, но это снимут пациенты», — заверила Малышева.

Коллега Малышевой Андрей Продеус на вопрос Ирины Шихман, нужно ли сидеть дома, ответил, что сидеть дома необязательно, главное — избегать людных мест.

Как сообщал «Рамблер», в России зафиксировано 1036 случаев заболевания коронавирусом, за сутки прирост заболевших составил 196 человек. Три человека скончались. В Москве число заболевших составляет 703 человека.

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