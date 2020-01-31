Телеведущая Елена Малышева посоветовала россиянам, которые чувствуют себя несчастными, заниматься спортом, как это делает президент РФ Владимир Путин. По ее словам, глава государства постоянно сталкивается со стрессами, но физкультура помогает получить порцию эндорфинов.

По словам Малышевой, ощущение счастья зависит от биохимии мозга, а не от внешних причин.

«Люди бывают несчастными, когда у них есть всё и ещё больше. Несчастными бывают те, у кого есть семья, дети, деньги, работа и всё остальное», — пояснила врач в разговоре с «Федеральным агентством новостей».

Малышева рассказала, что для того, чтобы стать счастливее и повысить свою стрессоустойчивость, нужно заниматься спортом. При регулярных занятиях в организме вырабатываются эндорфины, которые обладают антистрессовым действием.

«Посмотрите на нашего президента — он каждый день, каждую минуту находится в тяжелейшей стрессовой ситуации. И он каждый день занимается спортом. Эта привычка гарантирует ему высокий уровень стресс-лимитирующих систем и настоящей биохимии устойчивости», — заявила Малышева.

Она также рекомендовала россиянам употреблять в пищу больше грубого волокна (клетчатки), так как другой гормон удовлетворенности от жизни — серотонин — на 80 процентов вырабатывается в толстом кишечнике.

«Правильная микрофлора кишечника, как это ни парадоксально, тоже относится к биохимии счастья», — пояснила врач.

Ранее выяснилось, что «индекс счастья» россиян достиг минимума в 2019 году. Сейчас счастливыми себя считают меньше половины россиян. 18% граждан России заявили, что считают себя несчастными. По данным экономиста Сергея Гуриева, пик индекса счастья наблюдался пришелся на 2014 года — год присоединения Крыма, а после этого показатель начал падать, пишет телеканал 360.

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