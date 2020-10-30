Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что некоторым пациентам с коронавирусом можно лечиться дома, не вызывая врача и скорую помощь. На своей странице в Instagram она написала, что это касается людей, у которых нет высокой температуры и одышки.

«Если вы поднимаетесь на 2 этаж без одышки; если ваша температура не поднимается выше 38.5C / или если вы снижаете температуру с помощью жаропонижающих препаратов; если кислород в крови больше 94%. Этот показатель не является обязательным. Главное, следить за одышкой!» — заявила Малышева (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

При температуре она посоветовала принимать парацетамол или другие жаропонижающие, пить восемь-десять стаканов воды в день, чтобы не допустить обезвоживания и тромбозов, а в случае кашля — принимать лекарства «типа бромгексина».

Некоторых подписчиков Малышевой эти советы возмутили. Они напомнили, что без вызова врача нельзя взять больничный.

«Елена Васильевна, как не вызывать врача при даже легкой форме, если человек работает, больничный же как-то открыть человеку надо?» — спросила @elena.vl.bk. «Как мне дома узнать, сколько у меня кислорода в крови?» — добавила @eia439819. «Спасибо. Тогда и врачи нам не нужны, закрыть все больницы поликлиники, есть же чудо интернет, мы и лечиться дома будем», — написала @irina. _bag. «Тогда зачем платим налоги?! Все равно не пользуюсь бесплат медицинской помощью», — отметила @annetaedel.

В комментариях Малышева ответила подписчикам, что сейчас многие тяжелые пациенты не могут попасть к врачам и к ним не приезжают скорые, так как «медики завалены вызовами на чихание и температуру 37».

Как писал «Рамблер», ранее Малышева заявила, что власти Москвы адекватно относятся к ситуации с коронавирусом в отличие от руководства Нью-Йорка, где все «парализовано страхом».

Малышева подчеркивала, что даже самые тяжелые пациенты с COVID-19 выздоравливают при правильном лечении, а страхи по поводу вируса преувеличены.