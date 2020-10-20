Врач и телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово» рассказала о вреде самоизоляции. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

Теледоктор предупредила, что во время постоянного нахождения дома у человека резко снижается иммунитет из-за снижения уровня витамина D. Соведущий Малышевой Андрей Продеус заявил, что люди с пониженным уровнем витамина D чаще умирают от коронавируса.

Также Малышева сравнила заболеваемость в Финляндии и Швеции во время первой волны коронавируса. В Финляндии детские сады были закрыты, детская заболеваемость составила 8,2%. В Швеции, где карантина не было, процент заболеваемости у детей составил 2%.

Продеус порекомендовал принимать профилактическую дозу витамина D.

Также ведущие предупредили о необходимости вентиляции легких, которая возможна только во время прогулок.

«Легким самоизоляция наносит вред из-за сидения и лежания постоянного. Особенно легким пожилых людей», — заявила Малышева.

Самый страшный вред, по словам Малышевой, самоизоляция наносит сердечно-сосудистой системе, которая создана для работы под нагрузками.

«На 43% повышается риск умереть от инфаркта миокарда во время самоизоляции», — резюмировала Малышева.

Ранее, как сообщал «Рамблер», на передаче «Жить здорово!» одна из зрительниц сыграла роль пениса, два молодых человека — мужских яичек, а профессиональная актриса Светлана Галка — поющей матки. Также на шоу было показано, как правильно ходить в туалет, а Малышева в ходе одного из эпизодов назвала умственно отсталых детей кретинами и идиотами.