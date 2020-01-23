Телеведущая Елена Малышева побеседовала с экспертом ООН по биотерроризму, профессором-инфекционистом Владимиром Никифоровым о новом китайском коронавирусе и выяснила, что болезнь не очень заразна. Видеозапись интервью она опубликовала в Instagram.

По словам профессора, в городе Ухань, где были зафиксированы первые заболевшие, около 19 миллионов жителей, а реальное число заболевших достигает двух тысяч.

«Это позволяет утверждать, что это не очень заразное заболевание, если бы у него была серьезная, высокая контагиозность, там было бы намного больше [больных]. Нам, откровенно говоря, пока ничего такого катастрофического не грозит. Летальность пока невысокая, заразность тоже. Явно пандемической угрозы у нас с вами нет», — подчеркнул он.

Никифоров отметил, что одной из жертв вируса было 90 лет.

При этом, по словам профессора, у болезни «нет лица»: она протекает как обычная пневмония или тяжелое респираторное заболевание с температурой, кашлем и болями в грудной клетке. Выявить коронавирус может только лабораторная диагностика.

Для защиты от вируса Малышева и Никифоров посоветовали носить маски и тщательно мыть руки.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Он передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Его источником стали дикие животные, которыми незаконно торговали на уханьском рынке.

Жертвами коронавируса, по последним данным, стали 17 человек, а общее число заболевших в Китае достигло 630. Случаи вызванной вирусом пневмонии выявили в Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

Роспотребнадзор посоветовал российским туристам воздержаться от посещения Ухани и держаться подальше от зоопарков и рынков, где продают животных и морепродукты. Первыми заболевшими оказались именно посетители местного рынка. В аэропортах России начали проверять состояние здоровья пассажиров рейсов, прибывших из Китая.

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