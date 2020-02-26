Елена Малышева в эфире своей программы «Жить здорово!» рассказала историю тюменца Владимира Казанцева, который четыре раза пережил клиническую смерть.

«Жил был на свете человек. Владимир Иванович Казанцев. Работал слесарем. Дома стало плохо. Что-то сдавило за грудиной — вызвали скорую. Когда приехала скорая, сделали ЭКГ, оказалось, что инфаркт, погрузили на носилки, на мягкие, хорошие, понесли вниз. Когда выходили из лифта, у него остановилось сердце», — заявила Малышева.

По ее словам, сотрудникам скорой помощи пришлось проводить реанимационные мероприятия на полу в подъезде. В программе показали интервью врача скорой помощи Ильи Горшкова и фельдшера Надежды Сафрыгиной, дважды спасших жизнь мужчине.

Они отметили, что на полу в подъезде им не только удалось запустить сердце мужчины, но он даже пришел в себя. По дороге в больницу тюменец вновь пережил клиническую смерть и вновь сотрудникам скорой удалось его спасти. Третий и четвертый раз сердце жителя Тюмени останавливалось уже в больнице и его вновь удалось реанимировать.

«Рамблер» писал, что ранее Елена Малышева на своей странице в Instagram призвала подписчиков вовремя проходить обследования и рассказала, что предотвратила у себя развитие рака толстой кишки, удалив полипы.

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