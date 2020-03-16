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Врач и телеведущая Елена Малышева дала рекомендации, как правильно мыть руки для защиты от вирусов. Пост с инструкцией она опубликовала в своем инстаграме.

Медик обратила внимание, что руки нужно мыть с мылом, а вся процедура должна занимать 40-60 секунд, также важно покрыть моющим веществом всю поверхность кистей. Затем следует потереть ладони друг о друга, после чего обхватить одной рукой другую с тыльной стороны и переплести пальцы, чтобы покрыть мылом их внутреннюю часть.

Необходимо потереть намыленные большие пальцы, а после вращательным движением помыть ладони. Затем можно ополоснуть руки струей воды, после чего насухо вытереть одноразовым полотенцем и с его же помощью закрыть кран.

Малышева также призвала не паниковать из-за отсутствия спиртосодержащих гелей и следовать этим рекомендациям.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, всего заражено почти 170 тысяч человек более чем в 130 странах, свыше шести тысяч умерли, 75 тысяч пациентов выздоровели. В Европе наиболее сложная обстановка с коронавирусом сложилась в Италии, Испании и Франции.

В России в настоящее время зафиксировано 63 случая COVID-19: из них 60 больных — россияне, один итальянец и двое граждан Китая. Восемь человек излечились.

Сегодня российское правительство постановило закрыть границу с Белоруссией. Ранее аналогичные меры приняли в отношении Польши и Норвегии. Помимо этого, ограничены авиаперелеты в страны ЕС, Норвегию, Швейцарию, Китай, Южную Корею и Иран, приостановлено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией и Монголией.

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