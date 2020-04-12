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Многие привыкли заказывать готовую еду на дом. Сейчас связи с пандемией коронавируса люди задаются резонным вопросом: а вдруг эту еду готовил повар, который уже болен?

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Елена Малышева в своем инстаграме ответила на вопрос, как следует себя обезопасить, чтобы случайно не пострадать.

Рамблер

Для начала следует разогреть пищу в микроволновке.

Как свежеприготовленную, так и замороженную. Предполагается, что вирус, если он и есть, будет уничтожен.

Отдельно стоит обратить внимание на контейнеры, в которых вам доставили еду.

Их следует аккуратно открыть, еду оттуда переложить в домашние емкости, а сами коробочки либо тут же выбросить, либо тщательно вымыть с мылом.

Как ранее писал «Рамблер», Елена Малышева в инстаграме выложила инструкцию, в которой шаг за шагом расписала все необходимые действия для того, чтобы поход в магазин за продуктами не обернулся бедой.

View this post on Instagram 📌Может ли повар, заражённый COVID-19, передать вирус через еду?🦠‼️Вот что нужно знать⬆️ Листайте! #еленамалышева #коронавирус A post shared by Елена Малышева (@malysheva.live) on Apr 11, 2020 at 9:57am PDT

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