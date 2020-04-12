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Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, следует ли опасаться еды, которую приготовил зараженный коронавирусом повар.

В своем инстаграме она поделилась утверждениями профессора молекулярной биологии и имуннологии в Лос-Анджелесе Паулы Кэннон, которая заявила, что потребителям не следует бояться еды на вынос, поскольку на ресторанных кухнях придерживаются строгих гигиенических правил, чтобы избежать болезней пищевого происхождения.

Малышева добавила, что существуют дополнительные меры безопасности на случай, если повар все же кашлял или чихал во время приготовления пищи. В частности, разогрев пищи в микроволновой печи "убьет любой случайный вирус".

При покупке еды в контейнерах телеведущая рекомендует выложить их содержимое на тарелку и вымыть руки, после чего приступать к еде.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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