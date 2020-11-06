Коронавирусная инфекция COVID-19 не так страшна, как думали люди. Об этом врач и телеведущая Елена Малышева сообщила в своем инстаграме.

Вчера она опубликовала свой снимок, а в подписи к нему привела последние новости мировой науки, свидетельствующие о том, что коронавирус не так страшен, как думали люди.

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Так, большинство людей переносят болезнь либо бессимптомно, либо симптомы у них легкие, а риск умереть от нее низкий. В среднем он составляет 0,04% (примерно столько же, сколько у сезонного гриппа), если человеку меньше 65 лет — от шести до 249 на миллион (меньше риска умереть от удара молнии), а у детей — практически нулевой (грипп убивает в пять раз чаще).

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При этом по сравнению с началом пандемии смертность от коронавирусной инфекции упала в три-четыре раза. Также наука отрыла лекарства, которые снижают смертность от COVID-19 (дексаметазон и антикоагулянты), и противовирусные для нее (ремдезивир и фавипиравир), шесть вакцин уже утверждены для использования, еще 11 на подходе.

Наконец, риск реинфицирования коронавирусной инфекцией очень низкий (известно лишь 24 случая из 49 миллионов переболевших) — защитные антитела сохраняются по меньшей мере четыре месяца после болезни.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 48,6 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,71 миллиона.