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Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева сделала прогноз, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса. В интервью «Комсомольской правде» она предрекла вирусу всеобщее распространение, однако отметила, что у человечества сформируется популяционный иммунитет, а подавляющее большинство людей перенесут инфекцию легко.

«Инфицированы по факту будут практически все, так же, как все мы сегодня инфицированы вирусом герпеса», — рассказала Малышева.

Она добавила, что сегодня уже известно, что у людей может вырабатываться иммунитет против коронавируса, благодаря чему в будущем опасность вируса сможет сойти на нет.

По словам Малышевой, почти 80 процентов людей перенесут инфекцию «на ногах, абсолютно легко», при этом сформируется популяционный иммунитет. Именно по этой причине ведущая не считает, что осенью человечество ожидает вторая волна пандемии.

«Каждую осень ведь возникают вспышки ОРЗ и даже гриппа, хотя огромная вакцинация от гриппа и большое количество лекарств. И этот вирус будет таким же», — резюмировала доктор медицинских наук.

Ранее Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу. Тем, кто находится в группе риска, она порекомендовала употреблять продукты, содержащие большое количество цинка. Кроме того, ведущая напомнила, что для укрепления иммунитета организму необходим селен. Главной защитой от коронавирусной инфекции она назвала воду.

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