Все новости на карте

В студии «Открытого эфира» на телеканале «Звезда» известная телеведущая ответила на вопросы о коронавирусе.

Известная телеведущая, кандидат медицинских наук Елена Малышева объяснила, почему в Италии наблюдается самая печальная статистика смертей от коронавирусной инфекции COVID-19. По ее словам, это связано сразу с несколькими факторами.

«На этот вопрос дан статистический ответ, и он звучит так: есть минимум несколько причин того, почему в Италии возникла такая вспышка. Первое: Италия — это самая «старая» европейская страна. От 23 до 30% населения — глубоко пожилые люди. Второе, в Италии есть национальные культурологические особенности: они обнимаются и целуются и обязательно большим семьями где-то находятся. И в-третьих, итальянцы тестируют только тяжелых больных. У них нет тестирования многих людей. А если вы придете в реанимацию и проведете статистику в реанимации от любой болезни, то смертность будет всегда выше. Так, у итальянцев смертность достигала 6-8%, а в то же время в Южной Корее, которая протестировала почти всех, смертность составила 0,6%», пояснила Малышева в студии «Открытого эфира».

По мнению известной телеведущей, ситуация в Италии продемонстрировала проблемы системы здравоохранения этой страны.

«То, что произошло в Италии — это паралич системы здравоохранения. И не только в тот момент, когда произошла пикообразная вспышка, и на них свалились все пациенты разом в этой маленькой области на севере. Например, 31 декабря Китай официально объявил, что у них вспышка болезни, вызванная неизвестным ранее возбудителем. Мы закрыли свои границы с Китаем, американцы закрыли свои границы. Италия была единственной страной, куда китайские делегации ехали толпами до 9 марта», — напомнила Малышева.

Не обратили внимание в Италии и на первый случай заболевания коронавирусом.

«У всех есть так называемый нулевой пациент. Если, начиная с января, у нас все лечебные учреждения были предупреждены о специальной системе опросов пациентов и отбора пациентов, которые могут быть подозрительны в момент возвращения из очага из Китая, в Италии этого ничего не было. И к ним трижды приходил этот нулевой пациент — житель какой-то деревни, и говорил, что ему плохо, но его отправляли домой. Когда он стал совсем тяжелым, его госпитализировали. И случайно кто-то выяснил, что хоть он и из деревни, где китайцев быть не должно, но в деревне традиция каждый вечер собираться и пить кофе, обниматься и целоваться. И оказалось, что в эту деревню приехал китайский бизнесмен, который участвовал в этих встречах. Только через 2,5 месяца от начала всей ситуации, о которой уже все знали, итальянцы начали принимать санитарные меры», — рассказала Малышева.

В программе «Открытый эфир» Елена Малышева ответила на самые интересующие вопросы о коронавирусной инфекции. Она рассказала, когда будет создана вакцина от COVID-19, зачем нужна самоизоляция и когда инфекция пойдет на спад. Эксклюзивный выпуск смотрите на сайте «Звезды» и на платформе SMART.TV.

Видео дня. Секс-скандал: мэр приставал к заму на видеосовещании