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Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко мог заразиться коронавирусом не на работе, а в другом месте. Такое мнение высказала телеведущая Елена Малышева.

Врач в защитном скафандре ходит только на той территории больницы, где лежат с подозрением или с доказанной инфекцией. Но любой врач выходит после работы из больницы и может заразиться хоть где! — отметила теледоктор в разговоре с «МК».

По её словам, болезнь у Проценко протекает бессимптомно. Около 80% пациентов так переносят коронавирус.

Глава государства Владимир Путин встретился с главврачом больницы 24 марта. 31 марта медик заявил, что его анализ на коронавирус дал положительный результат. Проценко подчеркнул, что неплохо себя чувствует, изолировался в своём кабинете и дистанционно продолжает работу.

NEWS.ru писал, что всех участников встреч с Владимиром Путиным предварительно проверяют на коронавирус. Об этом заявил Дмитрий Песков. Он также рассказал, что глава государства соблюдает меры предосторожности: временно не пожимает руки и держит дистанцию.

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