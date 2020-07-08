Телеведущая и врач Елена Малышева во время прямого эфира в Instagram заявила, что в России закончилась вспышка коронавируса нового типа.

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По ее словам, статистические данные свидетельствуют об окончании вспышки. Во время эфира она показала несколько графиков, отмечая снижение числа заболевших.

— Тестов все больше, а смертность остается на том же уровне, — отметила она, говоря о ситуации в нашей стране.

Малышева отметила, что многие медики начинают приходить к мысли о том, что коронавирус менее заразен, чем думали прежде. Например, больной корью может заразить 16 человек, а пациент с коронавирусом — не более двух–трех.

— Похоже, что человечеству хватает врожденного иммунитета не болеть этим вирусом. У 20 процентов уже сформирован приобретенный, адаптивный иммунитет. Будет вторая волна? Эпидемиологи считают, что крайне вряд ли, — подчеркнула Малышева.

Как ранее рассказал главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, говорить о невозможности повторного заражения коронавирусом преждевременно, поскольку заболевание до конца не изучено. По его словам, коллективный иммунитет к инфекции в России растет. Однако пока только предстоит увидеть, каким COVID-19 будет осенью.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что после пандемии россияне смогут вернуться к полноценной жизни не раньше февраля.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань. Общее число заразившихся в мире превысило 10 миллионов человек.