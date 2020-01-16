Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева в одном из выпусков передачи назвала тип онкологического заболевания, который лучше остальных поддается диагностике и лечению. По словам медика, это рак почек.

Присутствующие в студии эксперты подтвердили слова телеведущей, пояснив, что подобные заявления позволяют делать результаты исследований, проведенных датскими и шведскими врачами. Специалисты выяснили, что для каждой из четырех групп крови характерно развитие определенного типа онкологического заболевания.

Так, носители первой группы крови должны опасаться рака толстой кишки. По словам экспертов, это заболевание может иметь наследственный характер, поэтому, если в семье кто-то болел раком кишечника, то остальным членам необходимо регулярно проходить колоноскопию.

У людей с второй группой крови есть риск заболеть раком желудка. По достижению возраста 45 лет медики рекомендуют пациентам проходить гастроскопию каждые 2-3 года.

Обладатели третьей группы крови имеют больше шансов заболеть раком поджелудочной железы, для диагностики которого нужно регулярно делать биохимический анализ крови.

Наконец, больше всех «повезло» носителям четвертой группы крови. Для них чаще всего характерно заболевание раком почек, который достаточно легко диагностируется на ранней стадии при помощи УЗИ.

Ранее, как сообщал «Рамблер», телеведущая Елена Малышева рассказала, какой напиток следует пить, чтобы не развивались раковые клетки. Это — зеленый чай, причем не слишком горячий, температура жидкости не должна превышать 60 градусов. В напиток также полезно добавить немного куркумы и черного перца, эти специи признаны полезными в противоопухолевой терапии.

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