Елена Малышева на своей странице в Instagram поздравила зрителей с Новым годом. Телеведущая, кроме традиционных пожеланий, назвала «самое большое несчастье», которое может постичь ее подписчиков.

View this post on Instagram 🎄🎄🎄С Наступающим!🎉🎉🎉 #снаступающим2020 #новыйгод2020 #сновымгодом #еленамалышева #клиникамалышевой #здоровье #житьздорово A post shared by Елена Малышева (@malysheva.live) on Dec 31, 2019 at 12:17am PST

Медик подчеркнула, что «самое страшное и неотвратимое в жизни — это неизлечимая болезнь», а все остальное, по ее словам, «можно преодолеть».

«Когда что-то случается, и вы обижаетесь друг на друга, пусть это будет самым большим несчастьем в вашей жизни», — заявила Малышева.

При этом телеведущая пожелала своим зрителям, чтобы все были здоровы, каждый шел по своему пути и мог рассчитывать на поддержку близкого человека.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, кого из лидеров стран не поздравил с наступающим Новым годом президент России Владимир Путин. По данным СМИ, в торжественном обращении главы государства, опубликованном на сайте Кремля, не упомянуты президенты Украины, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии.

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