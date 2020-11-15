Ведущая программы «Жить здорово» и врач Елена Малышева рассказала в Instagram, как восстановить обоняние после коронавируса.

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По ее словам, нужно ежедневно промывать нос спреями с соленой водой. Их лучше купить в аптеке, но можно сделать и самостоятельно.

Малышева советует набрать воду в ладони, втянуть носом и высморкаться. Она также рекомендует использовать гормональные спреи, чтобы снять отёк.

Ранее она сравнила состояние людей, которые больны коронавирусом, с аллергией и гриппом. За схожую симптоматику медик назвала их болезнями-близнецами. И при гриппе, и при ковиде, и при аллергии возможны кашель, насморк и потеря обоняния, отметила Малышева.

Врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев тоже отмечал, что в первую очередь после перенесенного заболевания нужно восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям в носу. Один из способов — орошать полость носа раствором с солью. Важно сохранять в помещении увлажненный воздух.

Как уже отмечалось, потеря обоняния является одним из ключевых симптомов коронавируса.

Английские эксперты назвали последствия коронавируса, среди которых были состояние «мозгового тумана», истощение, невозможность ощущать вкус или запах, а также выпадение волос.

Основными симптомами коронавирусной инфекции являются температура, слабость, кашель, одышка, головная боль.