Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что родители могут не беспокоится из-за контактов детей с Дедом Морозом и Снегурочкой на праздниках. Об этом она сказала в эфире «Говорит Москва».

Она уточнила, что ребенок не может заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 таким способом. По ее словам, родителям не стоит беспокоиться, поскольку дети крайне редко болеют COVID-19 и от него не умирают.

«У детей очень высокий врожденный иммунитет, а это способность все чужеродные агенты просто уничтожать на уровне слизистых рта и носа», — подчеркнула Малышева.

Врач добавила, что родителям также не стоит ограничивать детей в контакте с бабушками и дедушками.