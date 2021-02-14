Как считает Елена Малышева, ведущая программы о здоровье, британская мутация коронавируса, которая считается очень заразной, не опасна, поскольку смертность от нее составляет всего 0,4 процента. В то же время смертность от ковида в целом оценивают в 1,15 процента.

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В декабре стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации SARS-CoV-2. Новый вариант вирус может быть на 70% заразней обычного. Другую мутацию впервые выявили в Южной Африке в октябре. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же как и британский, является очень заразным.

По мнению Малышевой, британский штамм в три раза слабее изначального. Мутации коронавируса, объясняет она, происходят, потому что ему необходимо проникать в клеточный геном. Вообще, мутируют и другие вирусы, например, грипп.

Ранее коллега Малышевой доктор Мясников согласился с утверждением основателя Microsoft Билла Гейтса о том, что людей ждет новая серьезная пандемия. Он предложил поблагодарить коронавирус за то, что он показал, насколько человечество не готово к борьбе с эпидемией.

Международная экспертная группа ВОЗ, побывавшая в Ухане для выяснения источника распространения коронавируса нового типа, опубликует предварительный доклад по итогам визита на следующей неделе. Об этом сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.