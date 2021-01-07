Малярный стеклохолст известен как «паутинка». Его можно использовать для ремонтных работ для жилых и коммерческих помещений. Им удобно оклеивать рабочую поверхность, чтобы как-то прикрыть видимые дефекты и предотвратить их увеличение.Стеклохолст избавляет от выравнивания, шпаклевки, грунтовки и зачистки. Вот его достоинства:

• Способность армировать рабочую поверхность;

• Паропроницаемость;

• Предупреждение плесени, грибка;

• Стойкость к химическим веществам;

• Антистатичность;

• Гипоаллергенность;

• Экологичность;

• Огнестойкость;

• Влагостойкость.

Стеклохолст Wellton выравнивает поверхность, защищает от появления новых трещин, вибраций. От «паутинки» обои точно отходить не будут. Ширина одного рулона 1 м, а длина – 20-50 см. Наноситься материал очень легко, помощь профессионалов не потребуется. Чаще всего его покупают для декоративной отделки либо для ремонта.

Но как подобрать холст?

Стеклохолст отличается по плотности (от 25 до 50 г/м2). Соответственно, чем выше плотность, тем дороже. Но зато способность выдерживать определенные нагрузки тоже повышается. Под покраску применяется на разные основания (от бетона до оштукатуренных, гипсокартонных).

Срок эксплуатации – 35 лет. В интернет-магазине «Строймат Киев» можно приобрести стеклохолст любой плотности по демократичной цене.

Виды стеклохолста

25 г/м2 – оптимальный вариант для покраски потолков, ведь его меньший вес увеличивает удобство приклеивания. К тому же, он впитывает краску по минимуму. Применяется только тогда, когда потолок почти ровный и без больших трещин.

40 г/м2 – универсальная «паутинка», так как и по цене подходит и в 2 раза больше по прочности. Идеальна для дальнейшей покраски неровностей. Можно использовать в помещении с высокой вибрацией.

50 г/м2 – самый прочный вид. Он держит большую механическую нагрузку, поэтому он подойдет и для цеха, гаража. Стоимость приличная, но зато и результат стоящий.

Верно поклеенный стеклохолст создаст в помещении эффект идеально ровных стен или потолков. С ним на ремонте можно сэкономить на деньгах и на времени работы.