Антон Лисицын. В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Светланы Тихановской — главной соперницы Александра Лукашенко. Это не первое массовое выступление оппозиции накануне голосования. Власти республики готовятся предотвратить «дестабилизацию», если мероприятия перерастут в акции гражданского неповиновения. Тем более что, согласно опросу, большинство избирателей доверяют действующему президенту. О предвыборной кампании в Белоруссии — в материале Mpravda.com.

Под разными флагами

По данным белорусского МВД, через контрольно-пропускные пункты на площадь прошли 18 тысяч человек. Правозащитники насчитали 63 тысячи — судя по всему, это самый массовый митинг в истории страны. Над собравшимися реяли государственные флаги и бело-красно-белые стяги Белорусской Народной Республики времен Гражданской войны. Кроме «хозяйки», выступили члены объединенного штаба оппозиции и родственники несостоявшихся кандидатов. Мария Колесникова представляла задержанного экс-банкира Виктора Бабарико, Вероника Цепкало — мужа Валерия: подписи в его поддержку ЦИК забраковал.

Сама Тихановская участвует в выборах вместо арестованного супруга Сергея. Она сразу заявила, что власть ей не нужна: «Но муж за решеткой. Я прячу детей. Я устала терпеть, я устала молчать, я устала бояться». Особенно ее возмутило, что Тихановского «привязали к этим «боевикам», — 29 июля в республику прибыли 33 гражданина России, якобы сотрудники частной военной компании. Правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело по статьям о подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков.

Президент Александр Лукашенко потребовал от руководства КГБ детально доложить о происшествии и «обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации».

Владимир Путин выразил надежду, что вскоре все разъяснится и «безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены». МИД России прокомментировал: ситуация вызывает «по меньшей мере недоумение».

Это не первая неясность между двумя странами. В июне, после ареста Бабарико, председатель Комитета государственного контроля Белоруссии Иван Тертель заявил: деятельность банкира контролировали «кукловоды» из российской компании.

На вопросы журналистов в Кремле ответили, что это внутреннее дело Белоруссии. Вместе с тем представитель президента подчеркнул, что «обвинения в адрес уважаемых международных компаний не могут быть голословными, они должны подкрепляться аргументами».

Сорвать «Майдан»

В середине июля в республике провели несанкционированные демонстрации в поддержку не допущенных на выборы Цепкало и Бабарико. Были задержания — в основном в Минске. Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич высказал мнение, что все это инициировали из-за границы.

Он же напомнил, что акции гражданского неповиновения организуют по технологиям «цветных революций» в социальных сетях. «Мы видим последовательно все действия, которые были прописаны еще тогда (в XX веке. — Прим. ред.): создание протестной массы, нагнетание обстановки и так далее», — перечислил замглавы МВД.

Казакевич добавил, что белорусские правоохранители «достаточно эффективно» пресекают общественные беспорядки «как на стадии зарождения, так и на стадии реализации».

После таких заявлений в конце июля МВД активно опровергало сообщения об «учениях по разгону митингов». В Сети и мессенджерах распространилось видео с тренировки личного состава внутренних войск. В пресс-службе Министерства внутренних дел пояснили: это было тактико-специальное занятие, которое демонстрировалось высокому гостю столичной воинской части — президенту республики.

Еще в июне Лукашенко сообщил: власти предотвратили «белорусский Майдан». «Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси», — высказался глава государства. Позже президент предупредил, что «всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы». Но выразил уверенность, что большинство граждан не желает участвовать в протестах. «У нас маловато «майданутых», их подтянут со стороны», — добавил он.

Сколько сторонников у действующей власти и оппозиции — тут мнения расходятся. Противники Лукашенко распространили мем про «три процента» — якобы именно такова поддержка действующего президента. Но, по данным аналитического центра Ecoom, в июле за «батьку» выступало более 72 процентов избирателей. Социологический опрос, проведенный по заказу белорусского телеканала ОНТ, показал: уровень доверия к Лукашенко — 78,1 процента.

Признаки «Майдана»

Белорусский политический аналитик Юрий Шевцов считает, что массовый митинг в Минске похож на начало «Майдана» лишь на первый взгляд. «Тихановская и ее коллеги рекомендовали игнорировать досрочное голосование — идти на участок точно в день выборов 9 августа, «лучше после обеда». А затем «защищать свой голос». Кроме того, добавляет эксперт, на оппозиционных демонстрациях часто звучат призывы к затяжной кампании по критике подсчета голосов.

Однако, продолжает он, некоторые факторы сводят к минимуму перспективу условного майдана: «Я не вижу примет раскола элит, наоборот — вся система консолидирована. Оппозиционеры давно покинули власть. Ни один крупный чиновник не проявил нелояльность».

Белорусский политолог Денис Мельянцов предполагает, что митинг в Минске — своеобразная репетиция дня выборов. «Власти используют тему протестов в контексте внешней угрозы и вводят меры безопасности, например те же металлоискатели. Мы увидели, как может пройти манифестация 9 августа», — рассуждает эксперт.

Вместе с тем он уточняет: многие пришли просто посмотреть на Тихановскую как на кандидата в президенты.

Что касается реальной популярности Лукашенко, то, несмотря на распространенность мема о «трех процентах», опросы такого не подтверждают, подчеркивает Мельянцов. Меньше всего сторонников у действующего президента в Минске — в столице сильны оппозиционные настроения. Регионы — в основном за действующего президента.

Относительную жесткость реакции официального Минска на политические события он объясняет сложившимися традициями. «Лукашенко любые угрозы считает реальными. В Белоруссии вызовы воспринимают всерьез и вырывают ростки угроз превентивно — учатся на примерах «революционных» выборов в других государствах и стараются не допустить такого у себя», — говорит эксперт.

Так же серьезно президент отнесся к предвыборной кампании. Политолог напоминает: Лукашенко активно агитировал за себя на заводах, в селах, воинских частях и основательно подошел к работе среди силовиков.

В Белоруссии досрочное голосование начнется 4 августа, основной день выборов — 9 августа. Кандидатов зарегистрировали пять, действующий глава государства баллотируется на шестой срок.