Алене Водонаевой не удастся обвинить бизнесмена Константина Малофеева в препятствии правосудию, так как его высказывания о намерении контролировать проведение проверки в отношении телеведущей — просто общественная позиция, которая не затрагивает процессуальных функций органа следствия. При этом Малофеев оставляет за собой право обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет по поводу неосновательных доносов Водонаевой, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Ранее во время эфира программы «Время покажет» на Первом канале предприниматель и заместитель главы Всемирного русского народно собора (главой ВРНС является патриарх Московский и вся Руси) Константин Малофеев заявил, что будет контролировать ход проведения полицейской проверки в отношении Водонавевой. Проверка проводится в связи с ее скандальными высказываниями. В частности, она писала, что в России «рожают либо богачи, либо необразованное быдло в большинстве своем». Водонаева в свою очередь попросила проверить высказывание Малофеева по части 2 статьи 294 УК («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»).

«Юристы считают, что высказывания Константина Малофеева по существу являются его общественной позицией и никоим образом не затрагивают процессуальных функций органа следствия либо дознания, а соответственно привязать данные высказывания к ч. 2 ст. 294 УК РФ стороне Водонаевой не удастся», — сказано в сообщении ВРНС.

В организации отмечают, что, попытки адвокатов Водонаевой применить "известную адвокатскую уловку, став встречными заявителями", бизнесмен "воспринимает спокойно" и уверен, что следственные органы "дадут надлежащую правовую оценку подобным сомнительным заявлениям".

«Малофеев подчеркивает, что является законопослушным гражданином… оставляя за собой право обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет… по поводу неосновательных доносов Водонаевой. Им также не исключается возможность обращения православной общественности к депутатам Государственной думы Российской Федерации по поводу участившихся нападок на традиционные ценности российского общества, ярким примером которых являются высказывания Водонаевой», — говорится в сообщении.

Также авторы документа уточняют, что Малофеев поддерживает позицию заявителей в полицию на телеведущую, и считает, что "высказывания Водонаевой действительно унижают человеческое достоинство наших граждан, которые в большинстве своем являются ответственными родителями".

В конце прошлого года Водонаева опубликовала в своем Instagram посты на тему бедных семей, многодетности, материнского капитала и абортов, которые вызвали общественный резонанс. В частности, она писала, что презирает семьи, которые "живут в нищете" и растят нескольких детей. Она также заявила, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку" будут рождать по несколько детей ради материнского капитала.

Позднее слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов написал на телеведущую заявление в полицию. Тексты Водонаевой отправили на лингвистическую экспертизу, а саму ее вызвали на беседу в полицию.

В Русской православной церкви связали высказывания Водонаевой о «быдле» с гордыней, «которая отдаляет человека от Бога и от любви к ближнему». А руководитель Общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации «Спаси жизнь» Екатерина Маркова предложила не штрафовать Водонаеву за ее некорректные высказывания, а назначить ей общественно-полезные работы, например, в приюте для кризисных беременных.

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