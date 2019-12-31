СПОРТ

Малкин стал лучшим игроком матча

14:54 31/12/2019

Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург» россиянина переиграл канадский клуб «Оттава Сенаторс» 5:2, сообщает телеканал «МИР 24».

Этой ночью форвард «Пингвинс» пополнил свой лицевой счет сразу на три результативных очка. Уже на первой минуте встречи Малкин забросил свою первую шайбу в ворота соперника. В начале второго периода россиянин оформил дубль. Также на счету Евгения голевая передача. Всего на сегодняшний день в текущем сезоне нападающий «Питтсбурга» набрал 38 очков – забросил 11 шайб и 27 раз выступил в роли ассистента.

Уже сегодня герой матча Евгений Малкин перед телевизором будет болеть за соотечественников. В 17 часов по московскому времени молодежной сборной России по хоккею предстоит решающая игра группового этапа чемпионата мира против сверстников из Германии.



