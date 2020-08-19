Полковник Ассими Гоита назначен главой Национального комитета для спасения народа, который был создан мятежниками, сместившими конституционное правительство Мали, передает агентство EFE.

Гоита был одним из пяти военных, входивших в комитет, члены которого в понедельник утром появились в национальном телеэфире, чтобы озвучить первое заявление путчистов.

По данным агентства, до мятежа Гоита командовал подразделениями спецназа в центральной части Мали.

Мятеж в Мали начался в понедельник на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о закрытии границ и введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.