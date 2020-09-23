Первенцу Александры Черно и Иосифа Оганесяна всего два месяца от роду, а мальчику уже предлагают сниматься в кино. Молодая мама очень рада, что её малыша считают одним из самых красивых на проекте. На шоу «Бородина против Бузовой» девушка рассказала, что благодарна ведущим и экспертам проекта за то, что они изменили её жизнь в лучшую сторону и помогли сохранить семью в своё время.



Саша призналась, что сначала не подпускала никого к себе, просила от неё отстать и не вмешиваться в их отношения с Иосифом. В итоге она всё же доверилась экспертам проекта и теперь безумно рада, что в её семье царит мир и гармония. На шоу Илья Яббаров тоже похвалил Сашу и добавил, что у них с мужем растет красивый и замечательный сынок.



Слова участника поддержала Ольга Бузова, добавив, что Сашенькиному сыну предлагают роль в фильме и просят молодую маму дать на это разрешение. Ведущая пояснила, что съемки пройдут чуть позже, ведь Стефан ещё слишком мал. Стоит добавить, что малышу Оганесяну уже поступают предложения о съемках в рекламе, но из-за маленького возраста мальчика родители вынуждены отказываться.