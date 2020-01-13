Ребенок посещает занятия с психологом и логопедом, а ситуация в семье мальчика находится под постоянным контролем.

Мальчика, которого родители в наказание ставили на колени на гречку, вернули матери. Такое решение приняло руководство омской школы-интерната, куда по требованию омбудсмена был помещен восьмилетний ребенок.

По словам директора учреждения Евгения Пузанова, ребенок находится в хорошем состоянии, посещает занятия и всегда на связи с ним. Ситуация в семье мальчика также под контролем.

«Мама не лишена родительских прав и не ограничена в них, поэтому теперь он проживает с ней, каждый день ходит на занятия. Мы видимся не только на занятиях, постоянно общаемся по телефону. Настроение у него хорошее, после школы он приходит в интернат, сейчас вот прошли занятия с психологом, пошли к логопеду», — цитирует ТАСС заявление Пузанова.

Об издевательствах над ребенком стало известно в мае, когда мальчик сбежав из дома попросился к соседу по даче. Мужчина осмотрел ребенка и немедленно вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. Пострадавшего пришлось оперировать, чтобы удалить вросшуюся в кожу гречку. Позже в Сети появилось видео «воспитательных» мер, которые практиковались в семье.

Директор школы-интерната отметил, что окончательное решение о месте проживания ребенка будет принято после вынесения соответствующего приговора суда, который сейчас рассматривает дело об истязании малолетнего. На первом судебном заседании мать и отчим частично признали свою вину.

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