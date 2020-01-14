Десятилетний житель индийского штата Орисса прославился как мальчик-змея из-за своего необычного кожного заболевания — пластинчатого ихтиоза. Как пишет The Sun, подросток по имени Джаганнатха каждый час принимает ванну и каждые три часа наносит на кожу увлажняющий крем, чтобы облегчить болезненные симптомы.

Кожа мальчика полностью высохла и облупилась, растянувшись на теле, как чешуя. Из-за загрубевшей кожи школьнику трудно распрямлять конечности, для ходьбы он использует палку. Слезает его кожа каждые шесть недель.

Заболевание Джаганнатхи не поддается лечению, но врачи могут повысить качество его жизни. Однако у отца мальчика — Прабхакара Прадхана, работающего на рисовом поле, нет возможности оплатить медицинские процедуры.

Пластинчатый ихтиоз — наследственное заболевание кожи, которое характеризуется нарушениями ороговения. Для смягчения симптомов ихтиоза необходимо постоянно увлажнять роговой слой эпидермиса и принимать витамин А.

Доктор Ракеш, старший консультант по дерматологии больницы штата Керала, рассказал, что пластинчатый ихтиоз является одним из самых редких врожденных заболеваний кожи. По его словам, помимо увлажнения и витаминов существуют лекарства, которые позволяют предотвратить осложнения болезни.

Как ранее писал «Рамблер», в индийском штате Одина живет 65-летний Дивакар Бизой, которого называют «пузырчатым человеком» из-за нейрофиброматоза. Мужчина с головы до пят покрыт доброкачественными опухолями. Бывший фермер впервые столкнулся с болезнью 15 лет назад. Тогда у него появилось несколько небольших опухолей, которые за несколько месяцев распространились по всему телу.

Бизой рассказал, что жители его деревни обращаются с ним хуже, чем с «грязным бездомным животным» из-за его внешнего вида. Из-за насмешек соседей он постоянно носит балаклаву.

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