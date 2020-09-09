Из-за кризиса малайзийское производство пальмового масла столкнулось с беспрецедентной нехваткой рабочей силы. Дошло до того, что производители начали переходить на труд заключенных, сообщает Bloomberg.

Производство пальмового масла — опасный и трудоемкий процесс. Местные жители не идут работать в эту сферу, несмотря на обеспечение жильем и социальные льготы, так что в сфере заняты в основном мигранты из Бангладеш и Индии — до 80 процентов работников.

Малайзия — крупнейших производитель пальмового масла после Индонезии. На долю страны приходится 28 процентов мирового производства и 33 процента мирового экспорта этого продукта. Еще до эпидемии там не хватало до 36 тысяч рабочих, а с коронакризисом страна рискует потерять до трети потенциального объема производства.

Сейчас границы закрыты из-за риска распространения вируса, так что найм рабочих-иностранцев резко сократился. У производителей не остается выбора кроме как искать альтернативу: кроме заключенных компании также думают искать сотрудников в центрах реалибилитации для людей с наркозависимостью. Однако пока ситуация существенно не изменилась, если рабочую силу найти не получится, производителям придется просить помощи у правительства.

Пальмовое масло используется крупными международными компаниями для производства многочисленных категорий товаров — от хлопьев и губной помады до моющих средств. Однако экологи считают, что выращивание масличных пальм является причиной чрезмерной вырубки леса и уничтожения редких видов животных.