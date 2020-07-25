Малайзия не исключает возможности проведения очной встречи лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в рамках саммита в ноябре в Куала-Лумпур, сообщает издание Bangkok Post.

Министр международной торговли и промышленности Малайзии Мохамед Азмин Али заявил, что страна еще не отменила проведение встречи 21 лидера АТЭС, намеченной на ноябрь этого года.

«Правительство согласилось не исключать формат, который будет включать в себя очные встречи экономических лидеров АТЭС», — заявил Азмин Али на онлайн-пресс-конференции после переговоров с другими министрами торговли из блока.

Ранее министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс и глава минторга Дэвид Паркер сообщили, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) под председательством Веллингтона пройдет в 2021 году в виртуальном формате.