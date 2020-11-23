Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внес на рассмотрение нижней палаты законопроект, повышающий штрафы для граждан за неповиновение в ходе митинга сотрудникам Росгвардии и полиции. Текст документа в понедельник размещен в думской электронной базе данных.

Согласно инициативе, повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН, если оно совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, на должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 70 тысяч до 200 тысяч рублей.

Сейчас максимальные штрафы за это составляют для граждан 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20 тысяч рублей, для юрлиц — 100 тысяч рублей.